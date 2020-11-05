Владельцы транспондеров госкомпании "Автодор" T-pass за проезд по третьему пусковому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от трассы М-11 "Нева" до М-7 "Волга" на легковом автомобиле будут платить по 255 рублей, сообщили в госкомпании. Таким образом, для этих пользователей будет действовать скидка в 50% - водители без транспондеров за проезд по всему участку в 105 километров на легковом автомобиле заплатят по базовому тарифу 510 рублей.

Для оплаты проезда по ЦКАД-3 останавливаться не потребуется, водители сэкономят время в пути и бензин. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Для грузовиков с транспондерами T-pass плата составит 830 рублей, а без него - 1660 рублей. Автомобилисты с транспондерами других компаний будут платить со скидкой в 15% от базового тарифа.

Открыть ЦКАД-3 планируется уже на следующей неделе. Всю автодорогу запустят в следующем году. Эта трасса важна не только для столичного региона, но и всей Центральной России. Например, следующие транзитом большегрузные автомобили смогут двигаться без светофоров, без необходимости снижать скорость, отмечал ранее министр транспорта Евгений Дитрих.

Пользоваться ЦКАД-3 водители будут на платной основе. Но на трассе не будет уже привычных рамок со шлагбаумами. Здесь установили первую в России безбарьерную систему взимания платы "Свободный поток".

Водителям не придется останавливаться, чтобы внести плату. Удастся сэкономить время в пути, сократить расход горючего, будет меньше выхлопных газов, отметил заместитель председателя правления по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации госкомпании "Автодор" Игорь Козубенко. К тому же установка рамок без шлагбаумов обходится в половину дешевле пунктов взимания платы со шлагбаумами.

Система "Свободный поток" сама будет считывать госномера автомобилей, их габариты и начислять плату.

Например, за проезд от трассы М-11 до М-8 "Холмогоры" на легковом автомобиле владельцы T-pass заплатят 182 рубля, а на грузовике - 595 рублей. Скидка составит 30% от базового тарифа. За более короткий маршрут, протяженностью 15 километров, например, от М-11 до съезда на региональную дорогу Никольское - Горки, владелец транспондера T-pass получит скидку в 15%. То есть водитель легковой машины заплатит 55,25 рубля, а грузовика - 178,5 рубля.

Если у автомобилиста нет транспондера, то он может заранее купить билет на проезд или оплатить после проезда. Сделать это можно на сайте госкомпании, в мобильном приложении "Автодор", в центрах обслуживания и поддержки или в терминалах "Элекснет". При покупке билета потребуется указать маршрут поездки, дату и время поездки, госномер и категорию автомобиля. Такой билет будет действовать в течение дня, а если поездка не состоится, можно будет вернуть деньги, отметил Козубенко. Оплату после проезда нужно внести в течение пяти дней после проезда. Если плата не будет внесена, начислят штраф. Далее на оплату проезда пользователю будет дано 60 дней. Если пользователь внесет оплату в этот срок, штраф аннулируют, пояснил представитель госкомпании.

Начислить штраф могут и владельцу транспондера, например, если на счете не окажется необходимой суммы и счет не будет пополнен в течение пяти дней после проезда по ЦКАД-3. В этом случае поездка по транспондеру не будет засчитана и оплатить проезд придется по базовому тарифу.

Пока в соответствии с изменениями в КоАП, которые прошли первое чтение в Госдуме, для легкового транспорта штраф за проезд без оплаты установлен в 2,5 тысячи рублей, для грузового - пять тысяч рублей.

Проверить задолженность можно на сайте госкомпании.