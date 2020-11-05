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Стали известны подробности о новых устройствах Apple

Текст:   Виктория Чернышева
05.11.2020,  
11:14
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

10 ноября на третьей по счету презентации в этом году Apple покажет три новых ноутбука. Их главная особенность - процессор Apple Silicon, разработанный самой компанией. С 2006 года "яблочные" компьютеры оснащались чипами корпорации Intel.

Как уточняет Bloomberg, во время онлайн-презентации Apple представит новые 13-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pros, а также 13-дюймовый MacBook Air. Это подтвердили источники в двух тайваньских компаниях, которые готовят устройства - Foxconn и Quanta Computer Inc.

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Помимо "яблочного" процессора, других кардинальных изменений в ноутбуках не будет. По данным портала Nikkei Asia, к февралю будущего года Apple планирует выпустить 2,5 миллиона новых MacBook. Производство других моделей с собственным процессором должно стартовать во втором квартале 2021 года.  

Партнерские отношения между Apple и Intel начались в 2005 году, когда Стив Джобс решил отказаться от процессоров PowerPC. Intel помогла Apple догнать компьютеры Windows, которые в то время были более мощными.

Новые процессоры от Apple созданы на базе архитектуры ARM. По данным источников, они имеют более высокую энергетическую эффективность по сравнению Intel.

О том, что компания планирует использовать в компьютерах собственные процессоры, было заявлено нынешним летом. Полный переход должен занять два года. Таким образом, компьютеры от Apple будут работать на вариации чипа, уже используемого в iPhone, iPad и Apple Watch. Это позволит еще больше улучшить процесс синхронизации устройств.

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