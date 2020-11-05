Subaru привезла в Россию обновленный Forester: он не даст уснуть за рулем

Компания Subaru представила новую версию Forester для российского рынка, которая имеет ряд стилистических решений, недоступных ранее, и оснащена системой мониторинга состояния водителя. Цены уже объявлены.

Внешне Subaru Forester в версии Sport можно отличить по оранжевым вставкам в рейлингах, порогах и бамперах. Решётка радиатора и ниши противотуманных фар имеют чёрную окантовку, внедорожник "посажен" на чёрные 18-дюймовые колёсные диски.

Отделка салона Forester Sport имеет водоотталкивающую пропитку и получила прострочку из оранжевой нити. Слегка изменился дизайн приборной панели, в багажнике появилась светодиодная подсветка.

Комплекс EyeSight был дополнен системой мониторинга состояния водителя Driver Monitoring System (DMS), которая следит за лицом водителя, а в случае, если искусственный интеллект замечает признаки сонливости или то, что водитель отвлекается в процессе управления машиной, призывает сконцентрироваться. Но у системы не только лишь наблюдательно-карательная функция: она умеет запоминать лица до пяти человек и восстанавливать индивидуальные настройки для каждого водителя.

Driver Monitoring System (DMS) доступна не только для Forester Sport - система предложена в составе других исполнений внедорожника (начиная с версии Elegance ES).

По части силового агрегата изменений не произошло: Subaru Forester Sport укомплектован 185-сильной оппозитной "четвёркой", вариатором и системой полного привода. На презентации представители компании сообщили, что в будущем линейка модели может быть расширена за счёт версии STi, а вот турбированного 177-сильного мотора 1.8 литра ждать не стоит.

Старт продаж Subaru Forester Sport запланирован на 25 ноября 2020 года, но дилеры с сегодняшнего дня начали приём заказов. Цена - 2 990 900 рублей.

Купить Forester 2021 модельного года в базовой версии исполнения с двухлитровым 150-сильным мотором можно начиная от 2 319 000 рублей.