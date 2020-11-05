Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах

Действующий президент США и кандидат на пост президента от республиканцев Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов после выборов, прошедших 3 ноября.

"Остановите подсчет!", - написал он в Twitter. "Любые голоса, пришедшие после дня выборов, не должны учитываться!", написал он следующий твит через час.

Ранее команда Трампа уже подала иски касательно злоупотреблений при подсчете голосов в штататах Джорджия, Мичиган и Пенсильвания. Ожидается, что аналогичный иск будет предъявлен и по штату Невада. Кроме того, возможен пересчет голосов в штате Висконсин. Законодательство штата позволяет объявить пересчет, если разрыв между кандидатами составляет 1 процент или меньше. На момент обработки 99 процентов бюллетеней в Висконсине Трамп отставал от республиканца Байдена на 0,7 процента.

Для победы необходимо 270 голосов выборщиков. В настоящее время у Байдена 264 голоса, у Трампа - 214.