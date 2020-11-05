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05.11.2020 10:17
Рубрика: Спорт

Тренер "Краснодара" не нашел оправданий после поражения от "Севильи"

Текст: Максим Домчев

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев высказался об итогах матча против "Севильи" в Лиге чемпионов.

Фото: EPA
Футболисты "Краснодара" и "Зенита" проиграли свои матчи в Лиге чемпионов

Напомним, краснодарцев по ходу матча вели 2:0, половину матча играли в большинстве, но все же проиграли - 2:3.

"Нет оправданий. Соперник получил фол последней надежды. Мы должны были лучше контролировать матч, но пропустили гол", - цитирует тренера "Матч ТВ".

Наставник краснодарцев признался, что трудно говорить о перспективах команды, учитывая проблемы с составом.

"На такие вещи, как болезни, я не могу влиять, а наши перспективы зависят от здоровья наших футболистов. Мы с каждым матчем теряем футболистов. Надеюсь, что это прекратится. Здорово, что Вандерссон и Классон вернулись после долгого отсутствия. Надеюсь, другие тоже восстановятся", - заявил он.

Мусаев отказался комментировать ошибку защитника Кафе, подарившего второй гол испанскому клубу. Тренер пообещал разобрать все ошибки внутри команды.

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