У Ford Explorer разваливается подвеска. Компания отзывает 350 тысяч авто

В США и Канаде объявлен срочный отзыв кроссоверов Ford Explorer - у автомобилей возникли проблемы с задней подвеской. Сообщается, что один из рычагов задней подвески машины может просто переломиться, что может привести к аварии.

Уже известно о 13 ДТП, случившихся по этой причине. Травмы различной степени тяжести в них получили шесть человек.

Официальные дилеры компании должны будут проверить подвеску автомобилей и при необходимости поменять потенциально опасные комплектующие.

Все машины, попадающие под отзыв, были выпущены в период с 2012 по 2017 года включительно.

В октябре этого года Ford уже объявлял о массовом отзыве. Тогда в США, Канаде и Мексике кампанию коснулась почти 700 тысяч автомобилей, в числе которых кроссоверы Escape, Edge и Expedition, пикапы Ranger, F-150 и Super Duty, маслкары Mustang и коммерческие модели Transit.

Тогда причиной отзыва стала некорректная работа камеры заднего вида из-за дефектной печатной платы: изображение передавалось либо с сильными искажениями, либо его нет вовсе.

Ford прекратил продажи легковых автомобилей в России в конце 2019 года. Единственной продукцией остались фургоны и грузовики семейства Ford Transit.