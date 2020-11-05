В Австрии усилят наблюдение за подозреваемыми в связях с террористами

Ведомство по охране конституции оценивает опасность террора в стране как "возросшую". За последние годы более 330 австрийцев присоединились к террористической организации в Сирии и участвовали в боевых действиях. По некоторым данным, 69 из них погибли в Сирии или Ираке. Однако 72 радикала вернулись в Австрию. При этом 12 человек были осуждены за террористическую деятельность. Эксперты опасаются, что при освобождении из-под стражи их уже невозможно будет надлежащим образом наблюдать.

Предполагается, что многие из австрийцев, присоединившихся к террористам за границей, были настроены радикально в мечетях в Вене, а также в землях Нижняя Австрия и Граце. Скорее всего, так и произошло с венским террористом. В общей сложности в Австрии насчитывается порядка тысячи человек, поддерживающих идеи радикального ислама, считают представители спецслужб.

Все возвращающиеся из Сирии и других "горячих точек" считаются "особенно опасными" во всех странах ЕС, поскольку они уже участвовали в варварских акциях террористов против гражданского населения и прошли специальную подготовку. Однако власти неоднократно перехватывали радикалов еще до того, как они смогли отправиться в Сирию.

Между тем, три радикала, которые были освобождены незадолго до этого из тюрьмы, совершили теракты. Один из них был застрелен в Вене, речь также идет об убийцах в Дрездене и Лондоне. Но сотни из них до сих пор сидят в тюрьмах во Франции, Германии и Австрии, а также в других европейских странах. Государство должно в полной мере контролировать ситуацию, полагает ведомство по охране конституции. Только в Нидерландах, где на должном уровне налажена профилактика, наблюдение и в случае острой угрозы насилия содержание под стражей, радикалы находятся под сильным контролем.