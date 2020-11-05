В "Автодоре" рассказали о штрафах за проезд без оплаты по ЦКАД-3

За проезд без оплаты по третьему пусковому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) пользователям будут выставлять штрафы через пять дней, рассказали в госкомпании "Автодор".

ЦКАД-3 планируется запустить в ноябре этого года, проезжать по этому участку длиной в 105 километров пользователи будут на платной основе. На участке установлена система взимания оплаты без шлагбаумов "Свободный поток". У владельцев транспондеров плата будет списываться автоматически, при этом предусмотрены скидки.

"У пользователей с транспондерами может быть недостаточно средств на счете. В этом случае поездка по ЦКАД-3 зафиксируется, и будут применены скидки. Но пользователь должен будет в течение пяти дней пополнить счет, оплатив поездку. Иначе поездка по транспондеру аннулируется и будет тарифицироваться по полной стоимости. При неоплате будет выставлен штраф", - сказал заместитель директора департамента инвестиционного и стратегического планирования госкомпании "Автодор" Андрей Лепихов. Он пояснил, что в соответствии с изменениями в КоАП, которые прошли первое чтение в Госдуме, для легкового транспорта штраф составит 2,5 тысячи рублей, для грузового - пять тысяч рублей. Но нужно дождаться выхода закона, добавил Лепихов.

Пользователей, не обладающих транспондерами и не оплатившими проезд, о необходимости внести плату уведомят в течение пяти дней. Если плата не будет внесена, начислят штраф, отметил заместитель председателя правления по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации Госкомпании "Автодор" Игорь Козубенко. Далее на оплату проезда пользователю будет дано 60 дней. Если пользователь внесет оплату в этот срок, штраф аннулируют, добавил он.

Ранее в госкомпании сообщили, что для владельцев транспондеров "Автодора" T-pass проезд по всем 105 километрам ЦКАД-3 на легковом автомобиле обойдется в 255 рублей, а для водителей грузового транспорта - 830 рублей. Скидка при проезде по самому протяженному маршруту от трассы М-11 "Нева" до М-7 "Волга" составит 50 процентов. Скидки при проезде по транспондерам других компаний составит 15%.

Для пользователей без транспондеров проезд по ЦКАД-3 на легковом автомобиле будет стоить 510 рублей, на грузовом автотранспорте - 1660 рублей.

Тарифы разработаны по принципу "дальше едешь - меньше платишь", пояснили в госкомпании.