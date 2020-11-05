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05.11.2020 11:52
Рубрика: Власть

В Госдуме предложили пускать на пляжи с питомцами

Текст: Татьяна Замахина
Фото: Макс Ветров/РИА Новости Фото: Макс Ветров/РИА Новости
Фото: Макс Ветров/РИА Новости

На пляжах могут появиться специальные места отдыха для граждан с питомцами. Изменить таким образом правила пользования пляжами в Госдуме предложили МЧС.

Фото: iStock
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Обращение на эту тему в адрес ведомства отправил комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, сообщает РИА Новости.

Согласно действующим правилам, приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей, запрещено. В комитете предлагают изменить эту норму и разрешить владельцам пляжей организовывать специально оборудованные места для отдыха с питомцами. Как вариант, можно отнести принятие решения о допуске посетителей с животными к компетенции местных органов власти, считают депутаты.

Глава комитета Владимир Бурматов пояснил, что половина граждан имеют домашних животных, и запрет брать их с собой на пляж ограничивает права таких россиян.

Это особенно актуально для туристов по России, ведь все больше граждан делают выбор в пользу путешествий вместе с питомцами. И для развития внутреннего туризма нужно дать гражданам дополнительные возможности, отметили депутаты.

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