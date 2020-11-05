В Госдуме предложили пускать на пляжи с питомцами

На пляжах могут появиться специальные места отдыха для граждан с питомцами. Изменить таким образом правила пользования пляжами в Госдуме предложили МЧС.

Обращение на эту тему в адрес ведомства отправил комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, сообщает РИА Новости.

Согласно действующим правилам, приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей, запрещено. В комитете предлагают изменить эту норму и разрешить владельцам пляжей организовывать специально оборудованные места для отдыха с питомцами. Как вариант, можно отнести принятие решения о допуске посетителей с животными к компетенции местных органов власти, считают депутаты.

Глава комитета Владимир Бурматов пояснил, что половина граждан имеют домашних животных, и запрет брать их с собой на пляж ограничивает права таких россиян.

Это особенно актуально для туристов по России, ведь все больше граждан делают выбор в пользу путешествий вместе с питомцами. И для развития внутреннего туризма нужно дать гражданам дополнительные возможности, отметили депутаты.