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05.11.2020 12:41
Рубрика: Власть

В Кремле дали первую оценку плану Киева по Донбассу

Текст: Кира Латухина
План совместных шагов по Донбассу, предложенный Украиной, где сказано о готовности провести выборы 31 марта 2021 года при условии демилитаризации региона и передачи границы, отличается от Минских договоренностей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

"Насколько я понимаю, там речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности, зафиксированных в Минских договоренностях", - подчеркнул Песков. Заметив, что у него нет информации, был ли план передан российской стороне, представитель Кремля сказал: "То, что вы упомянули, говорит об определенных расхождениях с Минским комплексом мер".

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Чтобы сформулировать позицию, план нужно получить и изучить, "но первая реакция, которую я вам озвучил, сама напрашивается", продолжил представитель Кремля.

О вероятности саммита "нормандской четверки" ничего нового сказать нельзя, встреча лидеров ради встречи происходить не может, подчеркнул Песков. "Она может и должна происходить ради определенного результата", - пояснил он.

"Результат, как минимум, должен заключаться в подведении итогов выполнения ранее достигнутых договоренностей между главами государств и правительств", - уточнил пресс-секретарь президента. К ним можно отнести договоренности, достигнутые примерно два года назад в Париже, считает он. "Если бегло ознакомиться с доступным для публики текстом документа, то можно констатировать, что далеко не все пункты были реализованы по состоянию на сегодня", - заключил Песков.

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