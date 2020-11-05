В Кремле дали первую оценку плану Киева по Донбассу

"Насколько я понимаю, там речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности, зафиксированных в Минских договоренностях", - подчеркнул Песков. Заметив, что у него нет информации, был ли план передан российской стороне, представитель Кремля сказал: "То, что вы упомянули, говорит об определенных расхождениях с Минским комплексом мер".

Чтобы сформулировать позицию, план нужно получить и изучить, "но первая реакция, которую я вам озвучил, сама напрашивается", продолжил представитель Кремля.

О вероятности саммита "нормандской четверки" ничего нового сказать нельзя, встреча лидеров ради встречи происходить не может, подчеркнул Песков. "Она может и должна происходить ради определенного результата", - пояснил он.

"Результат, как минимум, должен заключаться в подведении итогов выполнения ранее достигнутых договоренностей между главами государств и правительств", - уточнил пресс-секретарь президента. К ним можно отнести договоренности, достигнутые примерно два года назад в Париже, считает он. "Если бегло ознакомиться с доступным для публики текстом документа, то можно констатировать, что далеко не все пункты были реализованы по состоянию на сегодня", - заключил Песков.