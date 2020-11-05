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05.11.2020 12:01
Рубрика: Digital

В Роскачестве объяснили, почему не надо ронять смартфоны

Текст: Иван Черноусов
Специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, почему нужно бережно относится к вашему устройству. Если оно упадет - последствия могут быть не только видимыми.

Гораздо большую угрозу работе такого тонкого механизма, как современный телефон, представляют последствия для внутренних, не видных глазу элементов. Их замена зачастую обходится гораздо дороже, чем замена экрана. Даже если телефон упал на асфальт из кармана, и экран остался цел, модуль камеры может быть поврежден. Особенно это касается последних моделей смартфонов, где камеры выступают из корпуса, утверждают в Роскачестве.

Фото: istock
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В современных смартфонах все элементы взаимосвязаны и, как правило, если какая-то из деталей повреждена после падения, это становится ясно практически сразу. Так, при повреждении материнской платы происходит замыкание в цепи питания и телефон просто перестает включаться. Согласитесь, это уже серьезная плата за халатное отношение к устройству.

Наиболее часто повреждающейся деталью смартфона является экран и тачскрин, о чем свидетельствуют видимые повреждения экрана, нарушение работы экранной клавиатуры. При падении смартфона с поломкой этих частей сталкивается абсолютное большинство пользователей. Другие немногочисленные инциденты связаны с повреждением внутренних модулей, которые зависят от разных моделей и способа компоновки этих модулей в разных моделях смартфонов. Если же инцидент все-таки произошел - важно не потерять данные, хранителем которых стал сегодня ваш аппарат или, что еще важнее, чтобы доступ к этим данным не получил тот, кому вы его не давали.

"Перед тем, как сдать телефон на "лечение" в сервисный центр, рекомендуется сделать бэкап всех данных, файлов и контактов, если это возможно, так как они могут быть утеряны в процессе ремонта. Дорогие сердцу данные всегда должны быть в безопасности, поэтому лучше процедуру бэкапа выполнять регулярно", - напоминает Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

Чтобы избежать всех этих последствий, разумеется, телефон не стоит ронять. Относитесь бережно к этому сложному и тонкому электронному устройству. Не бросайте (или не кладите резко) его на поверхности или на кровать, от которой он легко может спружинить и удариться обо что-то.

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