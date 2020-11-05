В Швейцарии предложили ввести право на свободное ношение оружия

После нападения исламиста с несколькими погибшими и ранеными в Вене швейцарские правоконсервативные политики потребовали более легкого доступа граждан к оружию. Они полагают, что нечто подобное может произойти и в Швейцарии, пишет газета Tages-Anzeiger.

"Рекомендаций спасаться бегством, прятаться и предупреждать со стороны федеральной полиции уже недостаточно. Люди должны уметь защищаться", - считает деятель политического объединения "Действие за независимую и нейтральную Швейцарию" (Auns) Николас Римольди. По его словам, это необходимо закрепить на законодательном уровне. При этом люди смогут носить оружие при соблюдении четких условий обследования на психическое здоровье и практического теста. Сегодня для ношения оружия в общественных местах требуется специальное разрешение. Оно выдается только при особых условиях, например, сотрудникам службы безопасности.

Коллегу поддержал член Национального совета консервативной Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор. Он настаивает на либерализации законодательства, что позволит предоставить право носить оружие более широкому кругу граждан.

Между тем после недавних терактов в Вене и в Ницце Федеральная служба (NDP) убедилась, что ее оценка опасности ситуации подтвердилась. "В настоящее время наиболее вероятной угрозой для Швейцарии являются нападения на "мягкие" цели, такие как толпы людей, с небольшими организационными и материально-техническими усилиями, совершаемые отдельными лицами или небольшими группами", - указала представитель ведомства Изабель Грабер.