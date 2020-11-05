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В театре рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Романа Виктюка

Новости
    05.11.2020, 15:03
Текст:   Олег Усков

Режиссер и актер Роман Виктюк, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, по-прежнему находится в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря уважаемого деятеля культуры.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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Он отметил, что Народный артист России уже пошел на поправку, но продолжает находиться под наблюдением специалистов.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове в семье учителей. После окончания в 1956 году актерского факультета ГИТИСа работал в театрах Львова, Киева, Калинина, Вильнюса. В 1964-м дебютировал на сцене Львовского ТЮЗа в постановке "Сомбрерро" по Сергею Михалкову.

Снял фильмы "Вечерний свет", "Игроков" по Гоголю - с Гафтом и Калягиным, фантазию на тему Шекспира "Мне от любви покоя нет" - с Тереховой и Виторганом. Сыграл в "Ростове-папе" у Серебренникова и в "Конце века" Лопушанского.

Ранее сообщалось, что Виктюк встретил в больнице свое 84-летие.

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