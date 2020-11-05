Видео: багги попытался взлететь, но попал в авиакатастрофу

Этот октябрьский день (видео было снято на днях в США) будет вписан крупными буквами в историю мирового автомобилестроения и автомобилевождения.

Рожденная передвигаться только лишь по земле автомашина смогла наконец-то оторваться от земли, пусть и не за счет тяги, а при помощи параплана, и пролететь не менее 300-400 метров. Да, немного, но для пионера-новатора достаточно.

И даже если кто-то и сможет оспорить первенство владельца багги в полетах, то права считаться участником первой в мире авиакатастрофы с участием четырехколесного транспорта у него уже не отнять. Всего лишь через 10-15 секунд после взлета он не справился с управлением и врезался в стену стоявшего неподалеку ангара.

Причиной аварии, по предварительной версии, стали нисходящие потоки воздуха, которые начинающий пилот не учел. Знай он о них, наверняка бы выбрал менее рискованный маршрут, чем бреющий полет над хозпостройками.