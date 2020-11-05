Вирусолог назвал влияющий на повторное заражение COVID-19 фактор

Основная защита от коронавируса - естественный иммунитет человека. После первого заражения организм может усилить барьер между собой и COVID-19, но так происходит не всегда. Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о том, можно ли повторно переболеть коронавирусом.

"Такая ситуация возможна, но повторных случаев в разы меньше, нежели первых заражений. Поэтому даже переболевшему человеку стоит соблюдать меры предосторожности", - цитирует эксперта радио Sputnik.

По мнению вирусолога, о вероятности повторного заражения можно судить уже во время первой болезни. Прогноз можно сделать на основании иммунного ответа организма человека. Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно.

Ранее Анатолий Альтштейн попросил россиян не искать у себя все симптомы болезни. Так как новый коронавирус SARS-CoV-2 способен поражать различные ткани и органы, то и возникающие впоследствии симптомы заболевания могут быть самими разными, счет их идет уже на десятки. Однако обращать внимание стоит лишь на основные: температуру, кашель, потерю обоняния и вкуса, плохое самочувствие, боль в горле. Остальные симптомы следует оставить специалистам, заключил вирусолог.