Вирусолог попросил россиян не искать у себя все симптомы коронавируса

Так как новый коронавирус SARS-CoV-2 способен поражать различные ткани и органы, то и возникающие впоследствии симптомы заболевания могут быть самими разными, счет их идет уже на десятки. Однако обращать внимание стоит лишь на пять основных, полагает вирусолог, доктор медицинских наук и заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн.

- Достаточно искать у себя температуру, кашель, потерю обоняния и вкуса, плохое самочувствие, боль в горле. За этим нужно следить. Что касается остальных 20 с лишним симптомов - оставьте это врачам, - заявил он URA.RU.

Как уже писала "РГ", на днях зарубежные ученые определили еще один симптом COVID-19 - сильное покраснение пальцев. "Если нет температуры, кашля и прочих симптомов, то на изменение цвета пальцев ног можно не реагировать", - прокомментировал это известие Анатолий Альтштейн.

Разнообразие симптомов COVID-19 объясняется тем, что он поражает нервные клетки, в какой части организма и через какое время это "выстрелит", предсказать довольно сложно. К примеру, некоторые переболевшие жалуются на ощущение паники, бессонницу, искажение вкусового восприятия, когда привычные и некогда любимые продукты питания вдруг теряют всякую привлекательность. Тяжелая форма болезни может впоследствии вызвать посттравматическое стрессовое расстройство.