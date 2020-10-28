Переболевшая COVID-19 семья раскрыла нетипичные симптомы

Помимо высокой температуры, потери обоняния, кашля и усталости, COVID-19 может вызывать ощущение паники и бессонницу. Об этом рассказал психолог Сергей Ланг, переболевший вместе со всеми членами своей семьи. По его словам, после заражения появились проблемы с давлением, не проходящая головная боль и перепады температуры тела.

- Температура была, как качели, то есть утром 37 градусов, через три часа 36 градусов, а еще через три часа опять 37,5. Получается очень изматывающая болезнь. И еще были бессонные ночи. Все время какое-то ощущение паники. Ночью тебя ломает и выкручивает. Такие симптомы были у моей жены. У меня все было чуть легче, - цитирует психолога радио Sputnik.

Собеседник добавил, что последствия инфекции проявляются даже спустя три-четыре месяца после выздоровления.

- Постоянно мучает головная боль. У жены изменились вкусовые ощущения. Она теперь не может мясо есть. У нее ощущение, что оно пахнет тухлятиной. Сейчас есть форумы тех, кто переболел коронавирусом, там этот симптом описан, но он достаточно редкий. У некоторых переболевших возникает искажение запахов, - добавил Ланг.

Напомним, ранее стало известно о других нетипичных последствиях инфицирования новым коронавирусом. По словам ученых, примерно у четверти переболевших спустя несколько месяцев могут начать выпадать волосы. Кроме того, заболевание может вызывать снижение интеллектуальных способностей.