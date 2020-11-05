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05.11.2020 16:44
Рубрика: Культура

XXI Международный Волковский фестиваль отменен из-за коронавируса

Текст: Наталья Лебедева

Международный Волковский фестиваль, который должен был пройти с 15 по 22 ноября в Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова в Ярославле, отменен. Сообщение об этом появилось на официальном сайте театра.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Рождественский парад"
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Свое решение организаторы объясняют сложной эпидемиологической ситуацией в мире, которая не позволяет гостям фестиваля приехать в Ярославль.

Зрителям, уже купившим билеты на фестивальные спектакли, деньги будут возвращены в установленном порядке, заверили в театре.

Однако отмена фестиваля вовсе не означает, что театральная жизнь в Ярославле уходит в самоизоляцию. 15 ноября Волковский театр покажет спектакль "Калина Красная". А в обновленной афише последнего осеннего месяца появились самые любимые зрителями постановки.

Культура Театр Драматический театр Пандемия коронавируса COVID-19

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