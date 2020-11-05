Выявлен случай заразности COVID-19 без симптомов в течение 70 дней

Медики из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США представили клиническую картину пациентки с COVID-19, которая оставалась заразной больше двух месяцев. При этом вирус сохранялся в ее организме 105 дней. Описание "пока единственного в мире подобного случая" опубликовано в журнале Cell.

Средняя продолжительность заразности больного коронавирусом SARS-CoV-2 составляет восемь дней, но, по словам ученых, может широко варьироваться. Тем не менее, случай в американском Киркленде превзошел их ожидания.

71-летняя пациентка поступила в местную клинику с симптомами анемии. В ходе обследования выяснилось, что она заражена COVID-19, но ни одного признака инфекции не было. Во время лечения врачи регулярно отбирали пробы из верхних дыхательных путей женщины, вирусные частицы обнаруживались в течение 70 дней. Концентрация патогенов была достаточной, чтобы пациентка оставалась заразной.

По словам ведущего автора работы, вирусолога Винсента Мюнстера, столь длительный период заразности и, в целом, течения заболевания может объясняться ослабленной иммунной системой женщины из-за хронического лимфолейкоза.

- Анализы крови показали, что ее организм был не в состоянии вырабатывать антитела, поэтому отсутствовали и какие-либо симптомы. Пациентке вводили плазму выздоровевших, но даже это лечение не дало эффекта из-за низкой концентрации антител, - рассказал доктор.

В ходе исследования также выяснилось, что вирус в течение всего периода заболевания мутировал, однако, по мнению ученых, это не оказало влияние на продолжительность.

Авторы работы отметили, что схожие случаи фиксировались при определенных вирусах гриппа и во время вспышки ближневосточного респираторного синдрома. Мюнстер не исключает, что в будущем появится больше сообщений о таких же длительных заражениях SARS-CoV-2.