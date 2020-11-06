Байден почти сравнялся с Трампом в Джорджии после обработки 99% бюллетеней

Джо Байден, долго уступавший Дональду Трампу в Джорджии, практически догнал нынешнего президента США. О предварительных итогах избирательной кампании в "колеблющемся штате" сообщил телеканал Fox News.

"Сейчас оба претендента получают по 49,4% голосов избирателей. Трампа отделяют от Байдена только 3 тысячи 635 голосов. Ранее у действующего лидера страны было более существенное преимущество. Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

По оценкам телеканала, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264. Всеобщие выборы состоялись в США во вторник, третьего ноября. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен. Подсчет голосов продолжается.