Головченко: Строительство БелАЭС укрепит экономический суверенитет Беларуси

Как "весьма актуальные" расценил докладчик рамочную программу сотрудничества на пространстве Содружества в области использования атомной энергии до 2030 года и план мероприятий по реализации ее первого этапа.

Совместно с российскими партнерами, напомнил премьер, в Островце готовится к запуску первый энергоблок Белорусской атомной электростанции. "Для нас ее строительство - это консолидирующий, созидательный проект для долгосрочного устойчивого развития страны и укрепления экономического суверенитета", - подчеркнул он.

Для Беларуси, констатировал руководитель кабинета министров, которая пострадала от чернобыльской катастрофы, решение в пользу строительства собственной атомной станции было выверенным. Во-первых, "были проанализированы все аспекты развития национальной программы ядерной энергетики". Кроме того, с самого начала ее реализации, по его словам, Минск "открыто и со всей ответственностью делал и продолжит делать все необходимое для обеспечения наивысшей степени безопасности атомной станции".

Положительно оценил Головченко и межгосударственную программу инновационного сотрудничества стран СНГ на период до 2030 года. В то же время, по его мнению, в текущем году страны Содружества столкнулись с беспрецедентными внешними вызовами. Но благодаря взаимной поддержке они "не только выстояли и предотвратили лавинообразный рост заболеваемости, но и оперативно предприняли ряд совместных мер для поддержки производства, взаимной торговли и наращивания экономических показателей".

Белорусский премьер выразил уверенность, что эффективное использование интеграционных механизмов позволит партнерам "не только достойно справиться с последствиями нынешней пандемии и другими вызовами, но и существенно повысить экономический потенциал стран Содружества".