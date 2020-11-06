Гончаренко прокомментировал поражение ЦСКА от "Фейеноорда"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко посетовал на ошибки своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Фейеноорда" (1:3). По словам специалиста, его футболисты слишком часто теряли мяч во втором тайме, в котором клуб из Нидерландов и забил все три своих гола.

"До перерыва мы смотрелись достаточно неплохо. Были равные шансы на успех. Нам не хватило где-то завершающего удара или передачи. Во втором тайме мы многое позволяли сопернику в центре поля, а сами теряли мячи. В результате "Фейеноорд" воспользовался этим и имел преимущество", - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Матч ТВ".

Перед четвертым туром в группе "К" лидирует загребское "Динамо", обыгравшее дома "Вольфсберг" (1:0). В активе хорватской команды пять очков. "Фейеноорд" и австрийцы отстают всего на один балл, а ЦСКА набрал пока два очка.