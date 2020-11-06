iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max приходят в Россию. Цены

Новые iPhone лучше снимают и быстрее пересылают. Фото: Apple

На официальном сайте Apple и российских партнеров компании стартует прием предварительных заказов на самый дешевый и самый дорогой смартфоны линейки 2020 года - iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 mini оснащен 5,4-дюймовым экраном и двойной камерой, iPhone 12 Pro Max имеет экран 6,7 дюйма и тройную камеру со сканером LiDAR. Приобрести "мини" можно по цене от 69990 рублей (версия с 64 Гб памяти), "про макс" обойдется минимум в 109990 рублей (128 Гб).

На сайте Apple сообщается, что прием предзаказов стартует - 16 часов по московскому времени.

Подробные характеристики новых iPhone - в материале RG Digital.