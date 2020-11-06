В США нашлась бесследно пропавшая 430 лет назад колония Роанок

В США команда исследовательского фонда First Colony Foundation объявила о находке, которая может произвести настоящую сенсацию. Археологи обнаружили лагерь поселенцев XVI века, который может объяснить тайну бесследного исчезновения колонии Роанок.

Об открытии рассказал журнал National Geographic. Оно было сделано на утесе над проливом Альбемарл, расположенном примерно в 70 км к западу от острова Роанок. Там команда исследователей обнаружила множество английских, немецких, французских и испанских керамических изделий.

Сами исследователи считают, что их находка предоставляет "убедительные доказательства", помогающие разгадать одну из старейших исторических загадок Америки. Речь идет о знаменитой пропавшей колонии Роанок, о которой было написано немало книг и снято немало фильмов.

Это была первая английская колония в Северной Америке, в составе которой были и женщины. В августе 1587 года 115 человек пересекли Атлантику и поселились на острове Роанок. Затем полтора десятка поселенцев отправились в Англию за припасами, а когда вернулись три года спустя, то обнаружили колонию пустой и заброшенной.

По одной из версий, поселенцев истребили индейцы. Другая популярная версия гласит, что голодавшие колонисты разделились на две группы и отправились в разные стороны. В пользу последней теории и говорит новое исследование. Археологи считают, что найденные ими фрагменты посуды принадлежали именно поселенцам колонии Роанок.

"Количество и разнообразие обнаруженных артефактов убедительно свидетельствуют о том, что это место было заселено несколькими поселенцами из исчезнувшей колонии сэра Уолтера Рэли в 1587 году", - говорит археолог Ник Луккетти, руководитель группы.

Интересно, что всего несколько месяцев назад другая исследовательская группа также заявила о том, что нашла следы потерянной колонии. Как уже рассказывала "РГ", предметы, якобы связанные с таинственно пропавшими поселенцами, были найдены на острове Хаттерас, расположенном примерно в 70 км к югу от острова Роанок.

Если оба открытия после детального лабораторного изучения артефактов подтвердятся, они фактически докажут теорию о том, что колонисты разделились на две или более групп. Докажет это и версию о том, что пропавшие поселенцы не только сумели выжить, но и получили помощь от коренных жителей, с которыми они, вероятно, постепенно ассимилировались.

Затерянная колония Роанок состояла в основном из жителей Лондона, представителей среднего класса. Они оказались на берегу Северной Каролины как раз в то время, когда испанская армада напала на Англию. Именно тогда губернатор колонии Джон Уайт находился в Лондоне, куда отправился за припасами для колонистов. Война с Испанией задержала его, поэтому в Америку губернатор вернулся лишь спустя три года.

Единственным ключом к разгадке судьбы поселенцев был столб, на котором было вырезано слово "Cro". Многие исследователи уверены, что оно означает слово "Croatoan" - таким было название местного племени индейцев.

Кстати, версия о том, что индейцы полностью истребили поселенцев, многим представляется довольно сомнительной. Из письменных источников известно, что местные жители приняли колонистов дружелюбно и жили с ними в мире. Более того, они и впоследствии продолжали дружить с англичанами. А один из индейцев племени кроатон по имени Мантео дважды побывал в Англии и стал лордом при королеве Елизавете I.

Уайт также писал, что поселенцы намеревались продвинуться "на пятьдесят миль вглубь реки", что явно указывает на участок внутри суши. Губернатор так и не нашел поселенцев, среди которых были его дочь Элеонора Дэйр и его внучка Вирджиния Дэйр, кстати, первый английский ребенок, родившийся в Новом Свете.