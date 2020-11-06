В США нашлась бесследно пропавшая 430 лет назад колония Роанок

Новости

Актер из "Бумера" и "Вора" Михаил Бурлаков угрожал взорвать банк 16:25
Собянин и Белозеров обсудили планы открытия МЦД-3 и МЦД-4 16:24
В Москве занято 70 процентов коек для пациентов с коронавирусом 16:16
Ракова: В московских клиниках находятся около 180 детей 16:12
Алла Пугачева попрощалась с Михаилом Жванецким 16:12
Путин выделил почти 150 млн рублей на корм цирковым животным 16:05
Ракова: Власти Москвы не могут назвать ситуацию с коронавирусом стабильной 15:55
"Единая Россия" подготовит проект закона о занятости населения 15:52
Группа "Мумий Тролль" представила клип на песню "Космические силы" 15:50
Путин получил в подарок от Памфиловой фотоальбом о выборах 1946 года 15:50
Умер Михаил Жванецкий 15:41
В возрасте 86 лет умер сатирик Михаил Жванецкий 15:41
ЕС продлил санкции против Турции за "незаконные" действий в Средиземноморье 15:40
В Беларуси с 1 декабря вырастут трудовые пенсии 15:36
Памфилова предложила развести по срокам учебу и выборы 15:31
Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в Москве через неделю 15:22
Композитор Фаустас Латенас умер от остановки сердца на самоизоляции 15:14
Министр обороны Болгарии назвал предательством компромисс в споре со Скопье 15:08
Ассистент судьи на матче ЦСКА - "Ростов" заменен после теста COVID-19 14:59
Путин обсудил с Совбезом РФ Карабах и коронавирус 14:55
Вооруженного мужчину задержали в школе нидерландской принцессы в Гааге 14:50
В Дании выявили 214 случаев передачи коронавируса от норок человеку 14:26
В Подмосковье налетчики ограбили завод на более чем 4 миллиона рублей 14:26
Следователи озвучили возможную причину ДТП с грузовиком и поездом в Подмосковье 14:17
Вирусолог сообщил, когда Россия выйдет на плато по COVID-19 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Сколько составит максимальный налоговый вычет за фитнес
Когда в России стартует лыжный сезон
Когда в России стартует лыжный сезон
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
Синоптики пообещали россиянам холодную зиму
06.11.2020 15:52
Рубрика: Общество

В США нашлась бесследно пропавшая 430 лет назад колония Роанок

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В США команда исследовательского фонда First Colony Foundation объявила о находке, которая может произвести настоящую сенсацию. Археологи обнаружили лагерь поселенцев XVI века, который может объяснить тайну бесследного исчезновения колонии Роанок.

Фото: Burgas Regional Museum of History
На Черном море найдена средневековая цитадель Русокастро

Об открытии рассказал журнал National Geographic. Оно было сделано на утесе над проливом Альбемарл, расположенном примерно в 70 км к западу от острова Роанок. Там команда исследователей обнаружила множество английских, немецких, французских и испанских керамических изделий.

Сами исследователи считают, что их находка предоставляет "убедительные доказательства", помогающие разгадать одну из старейших исторических загадок Америки. Речь идет о знаменитой пропавшей колонии Роанок, о которой было написано немало книг и снято немало фильмов.

Это была первая английская колония в Северной Америке, в составе которой были и женщины. В августе 1587 года 115 человек пересекли Атлантику и поселились на острове Роанок. Затем полтора десятка поселенцев отправились в Англию за припасами, а когда вернулись три года спустя, то обнаружили колонию пустой и заброшенной.

По одной из версий, поселенцев истребили индейцы. Другая популярная версия гласит, что голодавшие колонисты разделились на две группы и отправились в разные стороны. В пользу последней теории и говорит новое исследование. Археологи считают, что найденные ими фрагменты посуды принадлежали именно поселенцам колонии Роанок.

"Количество и разнообразие обнаруженных артефактов убедительно свидетельствуют о том, что это место было заселено несколькими поселенцами из исчезнувшей колонии сэра Уолтера Рэли в 1587 году", - говорит археолог Ник Луккетти, руководитель группы.

Интересно, что всего несколько месяцев назад другая исследовательская группа также заявила о том, что нашла следы потерянной колонии. Как уже рассказывала "РГ", предметы, якобы связанные с таинственно пропавшими поселенцами, были найдены на острове Хаттерас, расположенном примерно в 70 км к югу от острова Роанок.

Фото: Агентство по охране культурного наследия РД
В Дагестане нашли 10 средневековых склепов, украшения и меч-палаш

Если оба открытия после детального лабораторного изучения артефактов подтвердятся, они фактически докажут теорию о том, что колонисты разделились на две или более групп. Докажет это и версию о том, что пропавшие поселенцы не только сумели выжить, но и получили помощь от коренных жителей, с которыми они, вероятно, постепенно ассимилировались.

Затерянная колония Роанок состояла в основном из жителей Лондона, представителей среднего класса. Они оказались на берегу Северной Каролины как раз в то время, когда испанская армада напала на Англию. Именно тогда губернатор колонии Джон Уайт находился в Лондоне, куда отправился за припасами для колонистов. Война с Испанией задержала его, поэтому в Америку губернатор вернулся лишь спустя три года.

Единственным ключом к разгадке судьбы поселенцев был столб, на котором было вырезано слово "Cro". Многие исследователи уверены, что оно означает слово "Croatoan" - таким было название местного племени индейцев.

Кстати, версия о том, что индейцы полностью истребили поселенцев, многим представляется довольно сомнительной. Из письменных источников известно, что местные жители приняли колонистов дружелюбно и жили с ними в мире. Более того, они и впоследствии продолжали дружить с англичанами. А один из индейцев племени кроатон по имени Мантео дважды побывал в Англии и стал лордом при королеве Елизавете I.

Уайт также писал, что поселенцы намеревались продвинуться "на пятьдесят миль вглубь реки", что явно указывает на участок внутри суши. Губернатор так и не нашел поселенцев, среди которых были его дочь Элеонора Дэйр и его внучка Вирджиния Дэйр, кстати, первый английский ребенок, родившийся в Новом Свете.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Путин обсудил с Совбезом РФ Карабах и коронавирус
Закон об "удаленке" планируется принять до конца ноября
Нарышкин: У России нет доказательств лабораторного происхождения COVID-19
За сутки в России подтверждено 20 582 случая COVID-19 в 85 регионах
ФСБ показала видео задержания международных террористов в Казани
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно