Матвиенко: Жванецкий - мастер сатиры с тонким философским отношением к миру

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

"Михаил Михайлович был и останется всенародно любимым мэтром юмористического жанра, искрометным писателем-сатириком, актером, блестящим рассказчиком. Он обладал редким даром - умением размышлять обо всем, что наполняет нашу жизнь, заставляя людей смеяться и грустить", - говорится в телеграмме, направленной в Московский театр миниатюр, которым Жванецкий руководил более тридцати лет.

Глава Совфеда назвала писателя "настоящим мастером сатиры с тонким философским отношением к миру". "Коллеги и друзья ценили Михаила Михайловича за душевную щедрость, высокую внутреннюю культуру и оптимизм", - отметила Матвиенко.

"Светлая память о Михаиле Михайловиче навсегда сохранится в наших сердцах. Прошу передать мои искренние соболезнования его родным и близким", - добавила она.

Напомним, народный артист России, писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался сегодня на 87-м году жизни. Менее месяца назад он заявил о завершении концертной деятельности по состоянию здоровья.