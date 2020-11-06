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06.11.2020 10:36
Рубрика: Легковые авто

Mercedes отказался от разработки беспилотных автомобилей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Daimler AG, производитель Mercedes-Benz, закрывает программу разработки собственной системы управления автомобилем без участия человека, сообщает немецкое издание Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Фото: Пресс-служба Aston Martin.
Электромобили Aston Martin будут иметь начинку Mercedes-Benz

Одновременно в концерне отказались от идеи предоставления услуг так называемой мобильности, поскольку посчитали это направление бесперспективным с точки зрения бизнеса.

"На каршеринге заработать невозможно. А наши инвесторы ожидают прежде всего прибыли, - цитирует издание представителя компании. - Мы не участвуем в гонках, которые не можем выиграть".

Большую ставку в долгосрочной перспективе на технологии беспилотного вождения в Daimler AG делали в бытность исполнительным директором Дитера Цетше, предшественника нынешнего главы Олы Каллениуса. Решительным публичным заявлением о приверженности тогдашнего курса стала демонстрация в 2015 году концептуального лимузина Mercedes-Benz F015 с интерьером, устроенным по типу лаунж-пространства и полностью автоматическим управлением на дороге.

Объявленный в 2019 году совместный с BMW проект разработки систем автопилота закрыт по обоюдному согласию.

Все усилия Daimler AG в ближайшие годы намерен сосредоточить на развитии направления электромобилей и расширении предложения в сегменте "extra luxury" под брендами "AMG" и "Maybach". В направлении развития систем ассистирования водителю Daimler AG продолжит сотрудничество с Bosch. В следующем году Daimler AG рассчитывает предложить на рынке автопилот полноценного 4 уровня.

#Mercedes-Benz