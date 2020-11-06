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06.11.2020 20:44
Рубрика: Власть

Мишустин: Жванецкий заставлял задуматься, посмеяться над собой

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования родным и близким Михаила Жванецкого в связи с его кончиной. Писателя он считает непревзойденным импровизатором и рассказчиком, человеком большого таланта, творческой энергии, активной гражданской позиции. "Трудно осознать эту потерю и смириться с ней. Это большая утрата для родных и близких, российской культуры. Для всех нас", - говорится в телеграмме.

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Многие годы, заметил премьер, Жванецкий был "дежурным по стране" и миллионы ее жителей отвечали ему искренней и большой любовью, считали удачей попасть на его концерт, с нетерпением ждали его телепередач, статей. Он, как никто другой, умел с юмором говорить о серьезных вещах, трогательно, с неизменной улыбкой рассказать о сложностях жизни, заставлял задуматься, посмеяться над собой.

- Михаила Жванецкого больше нет с нами. Но великий Мастер слова остается в своих литературных произведениях и, конечно, в сердцах и памяти многочисленных поклонников, - подчеркнул глава правительства.

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