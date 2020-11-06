Мурашко: Больные COVID-19 должны получать лекарства без посещения аптек

"Мы рекомендуем организовать выдачу лекарств амбулаторным пациентам сразу после постановки диагноза - без необходимости посещения аптеки самим пациентом", - цитируют Мурашко РИА Новости.

Эта мера поможет уменьшить количество контактов и не допустить дальнейшего распространения коронавируса.

Каким образом регионы будут организовывать такое обеспечение - пока не ясно. В Москве, например, льготные категории получают положенные им бесплатные лекарства в пункте непосредственно в поликлинике. Возможно, обязанность выдавать лекарства непосредственно во время посещения больного обяжут участковых врачей. Еще один вариант - привлечение к этой работе волонтеров.

Как ранее сообщали в Минздраве, в большинстве регионов бесплатные лекарства для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции пациенты начнут получать уже со следующей недели, некоторые регионы, например, Москва, Санкт-Петербург ввели такой порядок самостоятельно раньше.

Все средства на обеспечение необходимых мероприятий, в том числе бесплатного лекарственного обеспечения, доведены до регионов, - подчеркивают в Минздраве России. Регионам на эти цели выделено 5 млрд. рублей.