На продажу выставили ВАЗ-21013 с нулевым пробегом по цене Vesta Sport

На сайте "Авто.ру" появилось объявление о продаже ВАЗ-21013 за 1 100 000 рублей.

Пробег ВАЗ-21013 1982 года выпуска составляет скромные 70 километров. Судя по комментарию владельца, данный экземпляр не проходил реставрацию. Машина не эксплуатировалась и хранилась в тёплом гараже.

Советский седан, окрашенный в светло-бежевую эмаль, пребывает в оригинальном состоянии. Кузов без повреждений, очаги коррозии отсутствуют. Снаружи "капсула времени" отделана хромированным декором. Автомобиль также "обут" в заводскую резину с хромированными колпаками.

Подкапотное пространство, багажное отделение и внутреннее убранство выглядят ухоженными. Интерьер выполнен в чёрном цвете. ВАЗ-21013 оснащается бензиновым двигателем объёмом 1,2 литра мощностью 64 л. с. Мотор работает в связке с 4-ступенчатой механической коробкой передач.

ВАЗ-21013 производился на мощностях Волжского автозавода в период с 1977 по 1988 годы. На выпускавшимся параллельно ВАЗ-21011 устанавливался 69-сильный 1,3-литровый силовой агрегат.

К слову, сегодня цены на самую мощную (145 л. с.) вазовскую модель - Vesta Sport, лежат в диапазоне от 1 080 900 до 1 116 900 рублей.