Названы неочевидные части автомобиля, наиболее подверженные коррозии

Коррозии подвергается в той или иной степени весь кузов автомобиля - разница лишь во времени. Однако есть неочевидные места, где влага быстрее всего проникает внутрь через образовавшиеся микротрещины.

Многие водители ставят на капот пластиковую накладку - "мухобойку". Она направляет воздушный поток выше лобового стекла, защищая от налипания мелких насекомых или тополиного пуха. Но капли дождя она не сдерживает, поэтому когда накладка снимается, владелец часто бывает удивлен, сколько рыжих пятен образовалось под ней. А все из-за застоя воды, который провоцирует эта накладка.

Похожие процессы происходят и под номерной рамкой. Когда табличку снимают - под пластиком обнаруживается куча грязи и реагентов, которые не чистятся годами. Наиболее сложная ситуация - на задней двери универсала или хэтчбека, там железо может прогнить до дыр насквозь. Максимально безопасное место для расположения номера - это пластиковый бампер, пишет aif.ru.

Внутренняя сторона арок колес - еще одно проблемное место, куда водитель заглядывает крайне редко. Однако воздействию влаги, реагентов и грязи этот участок подвергается максимально. Как минимум раз в год весной, при смене резины, стоит заняться тщательной очисткой арок и подкрылков. Как правило, коррозию водитель замечает слишком поздно, когда краска уже идет пузырями.

Дренажные каналы внизу лобового стекла весьма подвержены коррозии. Туда попадает не только вода, но и пыль, остатки сухих листьев, которые сбиваются в комья и образуют пробки. Вода начинает переливаться через бортик и попадать в моторный отсек. Коррозийные пятна появляются на стыках деталей кузова и там, где вентиляция затруднена. Поэтому рекомендуется перед началом зимы прочищать дренажные каналы.

На полу внутри салона под резиновыми ковриками часто бывает сыро. Через обивку влага проникает до металла, который начинает окисляться. При этом пол не проверяет практически никто: коррозия преспокойно развивается годами. Коврики нужно периодически вынимать и как следует просушивать обивку. А заодно проверять, где чаще всего образуются протечки.