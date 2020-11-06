NI назвал пять самых впечатляющих советских и российских подлодок

Проект 661 "Анчар"

Трудно найти лучшую иллюстрацию изобретательности советской военно-морской инженерии, чем подводная лодка проекта 661. Она была спущена на воду в конце 1968 года и до сих пор удерживает титул самой быстрой субмарины в мире. Благодаря двум атомным реакторам она могла разогнаться под водой до 44,7 узла (свыше 82 километров в час).

Лодка была впервые построена по двухкорпусной схеме: легкий корпус придавал ей правильную гидродинамическую форму, а прочный в передней части был выполнен в виде восьмерки, освобождая место по бортам для ракетных шахт. При этом также впервые в СССР для изготовления подлодки использовался титановый сплав.

Примечательно и то, что это была первая в мире субмарина, способная запускать крылатые ракеты из подводного положения. Специально для проекта 661 была разработана ПКР "Аметист". И хотя ее дальность не превышала ста километров, за счет скрытного запуска из-под воды экипаж мог легко рассчитывать на успех благодаря фактору внезапности.

К недостаткам подлодки можно отнести то, что при максимальной скорости она создавала шум на уровне 100 децибел, из-за чего ее было легко обнаружить. Кроме того, применявшиеся технологии и материалы были во многом уникальны и делали субмарину очень дорогой, из-за чего ее даже прозвали "Золотая рыбка". В результате серийной эта подводная лодка так и не стала, однако полученный в ходе ее создания опыт затем очень пригодился при проектировании подлодок следующих поколений.

Проект 941 "Акула"

Стратегические подводные лодки проекта "Акула" являются самыми большими в мире (водоизмещение - 48 тысяч тонн). Основу их вооружения составляли 20 тяжелых баллистических ракет Р-39, каждая из которых могла нести по десять боезарядов. Также подлодки оснащались торпедами и средствами ПВО.

Первая из подлодок проекта 941 - "Дмитрий Донской" - была введена в строй в 1981 году и в отличие от пяти других представителей проекта до сих пор находится в составе флота. Глубокая модернизация в конце 1990-х позволила переоборудовать субмарину под более современные ракеты "Булава". Также появлялась информация, что подлодку могут довооружить двумястами крылатыми ракетами "Калибр".

Проекты 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка"

Дизель-электрические подлодки проекта 877 начали строить в Советском Союзе в 1970-х годах. Конструкция оказалась настолько удачной, что до сих пор сохраняет свой модернизационный потенциал. В 1990-х стали спускать на воду подлодки проекта 636 - продолжение проекта 877, которые уходили на экспорт в Китай, Вьетнам и Алжир. А уже в 2000-х появился наиболее современный проект 636.3 - эти подлодки строятся исключительно для ВМФ России.

Как уже писала "РГ", подлодки данной серии за их исключительную малозаметность в странах НАТО прозвали "Черные дыры". В основном они предназначены для ведения противолодочной войны в прибрежных водах. Вооружены торпедами и ракетами "Калибр".

Проект 955 "Борей"

Подводные лодки данного типа начали строить уже после распада СССР, их задача - заменить морально устаревшие стратегические подлодки проекта "Акула". Основная концепция, по мнению автора The National Interest, такова: российский флот нуждался в новой подлодке, которая меньше и легче, чем "Акула", но обладает большей разрушительной силой.

В итоге задумка была реализована - водоизмещение "Бореев" вдвое меньше предшественников, при этом на борту располагаются 16 ракет Р-30 "Булава". На данный момент в строю находятся четыре подводные лодки данного проекта (а также усовершенствованного 955А), а общее их число совсем скоро может вырасти до 10.

Проект 855 "Ясень-М"

Проект "Ясень-М" - это последнее поколение российских ударных подводных лодок, которое может похвастаться обновленным цифровым управлением, более коротким корпусом и значительно более низкой акустической сигнатурой. Данные подлодки могут запускать новейшие российские крылатые ракеты - "Калибр-М" (до 50 единиц на борту) с дальностью полета 4500 километров, "Оникс" или "Циркон" (до 40).

По своим характеристикам "Ясени" сопоставимы с американскими субмаринами класса Virginia, хотя при значительно более низкой стоимости.