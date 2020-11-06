Пикап Nissan Navara стал комфортнее, безопаснее и крепче

Nissan представил обновленный пикап Navara. Эта модель продается на всех основных рынках мира кроме США, Канады и России.

"Всемирный" Navara после обновления сохранил прежнее шасси и силовую основу кузова и получил новые навесные элементы - крылья с более выраженным рельефом, бамперы, а также полностью светодиодные фары и фонари.

С точки зрения стиля Navara ушел от цивильного образа и стал более маскулинным, с подчеркнутой принадлежностью к классическим внедорожникам: высокий, почти горизонтальный капот, массивная решетка радиатора, граненый бампер, вынесенная на передний план пластиковая имитация силовой защиты радиатора. Особенно выразительна задумка дизайнеров в новом дизайн-пакете в офф-роуд стиле PRO-4X с выкрашенными в черный колесными дисками, рейлингами, корпусами зеркал, решеткой радиатора, а также контрастными штрихами ярко-оранжевого цвета.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Пикал получил усиленный задний мост, что повысило грузоподъемность с 1 до 1,2 тонн. Также применена новая грузовая платформа - с более высокими бортами. В заднем бампере появилась широкая и удобная ступень. Вместе с тем автомобиль стал комфортабельнее, производитель заявляет об улучшенной вибро- и шумоизоляции.

Обновленные Navara штатно комплектуются системой кругового обзора с функцией трансляции картинки поверхности непосредственно перед капотом, облегчающей езду по бездорожью. В стандартное оснащение включен и комплекс систем превентивной безопасности Nissan Intelligent Mobility - предупреждение об опасном сближении с препятствием (работает и при движении назад) и автоматическое экстренное торможение до полной остановки.

Производство обновленных Navara на заводе Nissan в Таиланде уже началось. Локальные продажи стартуют в декабре, на остальных рынках - с начала 2021 года. В России Navara не предлагается.