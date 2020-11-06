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06.11.2020 07:35
Рубрика: В мире

Почта США не смогла доставить к выборам более 150 тысяч бюллетеней

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Почта США не смогла доставить более 150 тысяч бюллетеней избирателей ко дню президентских выборов. Эта информация отражена ведомством в предоставленных в суд документах, пишет Washington Post.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
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"Большая часть из 150 тысяч "опоздавших" бюллетеней относится к штатам, которые принимают их даже после дня выборов. При этом в штатах Аризона и Джорджия из-за опоздания было аннулировано более чем по 850 почтовых волеизъявлений", - цитирует РИА Новости представителя почтовой службы Дэвида Партенхаймера.

Ряд штатов, например Северная Каролина и Пенсильвания, продолжают прием отправленных по почте бюллетеней и после дня выборов, главное, чтобы штамп об отправке датировался до третьего ноября. В США по-прежнему неизвестен победитель президентских выборов, подсчет голосов продолжается.

Ранее сообщалось, что все почтовые отделения штатов, которые все еще принимают избирательные бюллетени, будут проверять дважды в день. Федеральный судья в США издал ордер о таких проверках. Главная задача - обеспечить своевременную доставку всех поступающих бюллетеней.

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