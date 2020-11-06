Почта США не смогла доставить к выборам более 150 тысяч бюллетеней

Почта США не смогла доставить более 150 тысяч бюллетеней избирателей ко дню президентских выборов. Эта информация отражена ведомством в предоставленных в суд документах, пишет Washington Post.

"Большая часть из 150 тысяч "опоздавших" бюллетеней относится к штатам, которые принимают их даже после дня выборов. При этом в штатах Аризона и Джорджия из-за опоздания было аннулировано более чем по 850 почтовых волеизъявлений", - цитирует РИА Новости представителя почтовой службы Дэвида Партенхаймера.

Ряд штатов, например Северная Каролина и Пенсильвания, продолжают прием отправленных по почте бюллетеней и после дня выборов, главное, чтобы штамп об отправке датировался до третьего ноября. В США по-прежнему неизвестен победитель президентских выборов, подсчет голосов продолжается.

Ранее сообщалось, что все почтовые отделения штатов, которые все еще принимают избирательные бюллетени, будут проверять дважды в день. Федеральный судья в США издал ордер о таких проверках. Главная задача - обеспечить своевременную доставку всех поступающих бюллетеней.