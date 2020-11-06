Пульмонолог прокомментировал процент ошибок тестов на коронавирус

Ситуацию с ложноотрицательными результатами, которые показывают тесты на коронавирус, прокомментировал главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. По его словам, ошибки могут быть в 30-40 процентах случаев.

"Ложноотрицательный результат связан с забором материала, с нарушениями процесса или сроков прохождения человеком процедуры, а не с качеством самих тестов. Если материал взял неправильно, то и результат может быть ошибочным", - цитирует медика РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о том, как часто стоит проходить проверку на COVID-19. Ответ напрямую зависит от числа контактов каждого. Если человек регулярно общается с больными коронавирусной инфекцией, то проверку нужно проходить регулярно, раз в неделю, как это делают медработники. Если же нет, то и в регулярных проверках необходимости мало, особенно при соблюдении правил санитарной безопасности.

Добавим, что в стране проведено уже свыше 60 миллионов исследований. Определением заболеваемости коронавирусной инфекцией занимаются 889 лабораторий.