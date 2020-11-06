Пушков: В случае победы Байдена мир вернется к холодной войне

Вероятная победа на президентских выборах в США кандидата от демократов Джо Байдена чревата возвращением к временам холодной войны, считает российский сенатор Алексей Пушков.
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"Мы можем перейти в фазу интенсивной холодной войны", - сказал Пушков в интервью газете "Вечерняя Москва".
Сенатор напомнил, что Байден играл важную роль в администрации бывшего президента США Барака Обамы, который в свое время инициировал санкционную политику против Москвы.
"Байден был частью всей этой линии на удушение России, так что рефлексы администрации Обамы он вернет в Белый дом", - подчеркнул Пушков. В то же время российский политик полагает, что Байден может пойти на продление договора СНВ-3.