Пушков: В случае победы Байдена мир вернется к холодной войне

"Мы можем перейти в фазу интенсивной холодной войны", - сказал Пушков в интервью газете "Вечерняя Москва".

Сенатор напомнил, что Байден играл важную роль в администрации бывшего президента США Барака Обамы, который в свое время инициировал санкционную политику против Москвы.

"Байден был частью всей этой линии на удушение России, так что рефлексы администрации Обамы он вернет в Белый дом", - подчеркнул Пушков. В то же время российский политик полагает, что Байден может пойти на продление договора СНВ-3.