Байден заявил, что уверен в своей победе

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден заявил в телеобращении, что не сомневается в своей победе. "Мы уверены, что после окончания подсчета голосов Камалла Харрис (сенатор, кандидат в вице-президенты - прим. "РГ") и я будем победителями", - сказал он.

В настоящее время в США продолжается подсчет голосов, причем некоторые штаты заявили, что это займет несколько дней. Так, штат Джорджия пообещал, что будет считать голоса в течение десяти дней. При этом действующий президент Трамп потребовал остановить подсчет голосов, обвиняя демократов в манипуляциях с бюллетенями.