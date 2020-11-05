Байден готовится побить рекорд по числу полученных на выборах голосов

Количество голосов избирателей, которые кандидат в президенты США от демократов Джо Байден наберет по итогам выборов, возможно, станет самым большим в истории Соединенных Штатов. Об этом сообщает Associated Press.

По прогнозам агентства, Байден набирает 69 512 303 голоса (50,1%), а его соперник республиканец Дональд Трамп набирает 67 069 982 голоса (48,3%). "Это будет означать, что демократ побьет рекорд, установленный его однопартийцем Бараком Обамой в 2008 году - 69 миллионов 498 тысяч 516 голосов", - уточняет ТАСС.

Цифры от NBC более умеренные. По данным телекомпании, в США обработано 86% избирательных бюллетеней. Байден получит более 68,6 миллиона голосов, Трамп - свыше 65,9 миллиона голосов, остальные кандидаты в президенты страны - более 2,1 миллиона. Не подсчитаны еще 23 миллиона бюллетеней.

Подсчет голосов по итогам президентской гонки продолжается. Ранее сообщалось о том, что Джо Байден побил исторический рекорд трат кандидатов на телевизионную рекламу, вложив в нее 582 миллиона долларов. Это больше, чем какой-либо другой претендент на высший государственный пост в истории Америки. При этом действующий президент Дональд Трамп за последние два года потратил на свою избирательную кампанию 342 миллиона долларов. Именно эти два кандидата оспаривают главный пост в США.