Распаковали новую консоль от Microsoft: Первый взгляд на Xbox Series X

10 ноября в России поступит в продажу консоль Xbox Series X. Она гораздо производительнее, чем нынешнее поколения консолей.

На практике это означает то, что игры будут выглядеть еще красивее и грузиться намного быстрее. Редакция "РГ" уже получила коробочку с новой консолью и готова показать, как будет выглядеть ритейл-образец для России.

Консоль поставляется в симпатичной и не слишком большой картонной коробке. На левой стороне большая надпись Power Your Dreams и человек со шлемом - знатоки компьютерных игр сразу распознают в нем Мастера Чифа из вселенной Halo. На правой стороне - основные характеристики консоли и сама консоль. По бокам - технические характеристики и новый геймпад.

Как только вы откроете главную коробку, обнаружите в ней аккуратно упакованную консоль, она завернута в некий материал черного цвета, перехвачена специальной картонной лентой с надписью Power Your Dreams и проложена толстыми кусками поролона. Вероятно, это сделали для того, чтобы девайс не "ушатали" нерадивые службы доставки, которые не слишком бережно обращаются с товарами.

В комплектацию консоли входят HDMI-кабель, сетевой шнур с двойной вилкой подключения и геймпад с батарейками. Это батарейки Duracell типа АА, но при желании можно поставить сюда и аккумуляторы. Но я думаю, что с батарейками все же проще - их не нужно заряжать а, как только они разрядятся, поменять на новые.

Геймпад упакован в пакет и выглядит очень симпатично. Он немного "шершавый", но держать в руках его приятно и во время игры руки не соскальзывают. Вверху - USB Type C для подключения к консоли или зарядки аккумуляторов - провода в комплекте нет, но в современных условиях, когда практически каждый смартфон оборудован таким проводом - это не проблема.

Несколько слов и по самой консоли - она выглядит невероятно стильно. Никакие "распаковки", "живые фотографии" и видеообзоры этого не передадут - как только девайс появится в магазинах, рекомендуем пойти и посмотреть на него вживую - оно того стоит. Пластик качественный и ровный, приятный на ощуп. Что касается разъемов, то они здесь таковы - спереди кнопка включения, кнопка извлечения диска и синхронизации с геймпадом, дисковод Blu-Ray, USB 3.0. Сзади - разъем для внешнего SSD-накопителя (если вдруг вы захотите добавить памяти), парочка USB, сетевой разъем, вход для питания и отверстие под замок Kensington Lock (он нужен для того, если вы захотите закрепить консоль на определённом месте).

Более подробный обзор с тестами игр появится на нашем сайте уже после 10 ноября.