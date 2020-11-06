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06.11.2020 16:51
Рубрика: Общество

Академик РАН рассказал о бесполезности перчаток для защиты от COVID-19

Текст: Ольга Игнатова

Перчатки могут стать лишь разносчиками бактерий и грибков, но не защитить от коронавируса. Такую точку зрения высказал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

Фото: РИА Новости
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"Перчатки ни от чего не защищают, это коммерческий проект", - заявил ученый агентству "Интерфакс". По мнению Зверева, вирус не может сохраняться на поверхностях. И через руки он не передается. "Серьезные исследования на эту тему были проведены. Смысл очень плохой в перчатках - люди страдают дерматитом. Руки - наша защита, часть врожденного иммунного ответа", - отметил Зверев. Он считает, что перчатками человек собирает всякие кишечные бактерии, грибы.

Специалист также замечает, что если подносить руки к лицу без перчаток, то у человека гораздо меньше шансов заразиться всякими грибковыми заболеваниями, чем в перчатках. "На руках эти микроорганизмы погибают, у нас на руках есть антимикробные пептиды, наша защита", - пояснил Зверев.

К тому же, по его мнению, бессмысленно бороться с коронавирусом, поливая улицы дезинфицирующими растворами. А вот маски защищают. Но носить их нужно правильно. Ведь если здоровый человек носит маску, а рядом с ним находится инфицированный без нее, то вероятность заражения все равно составит 80%.

О неэффективности перчаток ранее заявлял и главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов. По его мнению, это избыточная и неэффективная мера в борьбе с COVID-19, так как контактный путь передачи коронавируса отмечается только в 10% случаях. Основной путь передачи - воздушно-капельный, то есть через кашель и чихание.

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