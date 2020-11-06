Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в Москве через неделю

Через неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве может пойти на спад. Такую точку зрения высказал главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков.

"Серьезного роста я никаким образом не ожидаю. Более того, я ожидаю спад заболеваемости уже через неделю", - заявил Тимаков ТАСС.

По мнению специалиста, нельзя судить о приросте заболеваемости только на основании тестирования. "Сколько было госпитализировано, вот это надо посмотреть, а потом обсудить вопрос, потому что одна цифра ни о чем не говорит - нельзя ориентироваться на количество выявленных", - пояснил эксперт.

Он напомнил, что коронавирус - это инфекция скопления людей и длительного контакта. "Уже доказано, что коронавирус не передается на улице, не передается сильно в транспорте - он передается в тесных коллективах при тесном общении, и маска спасает от него", - отметил врач.

В России за последние сутки выявлено 20 582 новых случая коронавируса в 85 регионах. Больше всего по-прежнему в Москве - 6 253. Всего в стране зарегистрировано 1 733 440 случаев заражения, умерли 29 887.