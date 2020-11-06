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06.11.2020 08:28
Рубрика: Происшествия

После ДТП на переезде в Подмосковье СК начал доследственную проверку

Текст: Наталья Козлова

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте работают на месте столкновения грузового автомобиля и электропоезда на Белорусском направлении Московской железной дороги.

На Ямале поезд столкнулся с машиной, водитель погиб

Как объяснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская, сегодня ночью на охраняемом переезде перегона станций "Одинцово-Голицыно" произошло столкновение грузового автомобиля и электропоезда "Лобня-Москва".

В результате столкновения пассажиры электропоезда не пострадали, водитель и пассажир грузовика госпитализированы, - уточнила представитель ведомства.

Криминалисты управления уже осмотрели автомобиль и электропоезд с применением криминалистической техники, опросили очевидцев, организовали комплекс необходимых проверочных мероприятий.

По результатам проверки, сказала Марковская, будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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