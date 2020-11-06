После ДТП на переезде в Подмосковье СК начал доследственную проверку

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте работают на месте столкновения грузового автомобиля и электропоезда на Белорусском направлении Московской железной дороги.

Как объяснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская, сегодня ночью на охраняемом переезде перегона станций "Одинцово-Голицыно" произошло столкновение грузового автомобиля и электропоезда "Лобня-Москва".

В результате столкновения пассажиры электропоезда не пострадали, водитель и пассажир грузовика госпитализированы, - уточнила представитель ведомства.

Криминалисты управления уже осмотрели автомобиль и электропоезд с применением криминалистической техники, опросили очевидцев, организовали комплекс необходимых проверочных мероприятий.

По результатам проверки, сказала Марковская, будет принято процессуальное решение.