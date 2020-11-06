Ракова: Власти Москвы не могут назвать ситуацию с коронавирусом стабильной

Власти Москвы не могут назвать ситуацию с коронавирусом стабильной. Так заявила в интервью ТАСС заммэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова. Комментируя рост заболеваемости COVID-19 в столице, она сказала: "Сегодня мы впервые с середины мая преодолели отметку в 6 тыс. новых выявленных случаев коронавируса. Конечно, этот тренд снова вызывает у нас тревогу. И к сожалению, назвать ситуацию стабильной мы сейчас не можем".

На этой неделе снова фиксируется рост общей заболеваемости и госпитализаций. Если за прошлую неделю прирост за семь дней составлял 0,7% по новым случаям и 1,9% по госпитализациям, то за четыре дня этой недели эти показатели выросли до 24% и 9% соответственно.