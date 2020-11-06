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06.11.2020 16:07
Рубрика: Общество

Ракова: Власти рекомендуют отложить походы в магазины и посещение массовых мероприятий

Текст: Любовь Проценко
В интервью ТАСС заммэра по вопросам социальной политике Анастасия Ракова высказала тревогу по поводу нового роста заболеваемости в столице. 6 ноября впервые после мая число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в Москве превысило отметку в 6 тысяч человек.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Ракова: Власти Москвы не могут назвать ситуацию с коронавирусом стабильной

Обращаясь к жителям столицы, Ракова сказала: "Ключевые меры защиты уже проверены временем, доказали свою эффективность и доступны каждому: соблюдайте социальную дистанцию, используйте средства защиты в людных местах, помещениях и транспортных средствах. Хорошо подумайте, возможно ли отложить походы в торговый центр, посещение массовых мероприятий до лучших и более спокойных времен. Напомните своим детям, что временная невозможность ходить в школу не означает, что стоит расхаживать по кино и магазинам. Дистанционное обучение введено для защиты их здоровья, и им необходимо вести себя соответствующе. Нам всем нужно нести ответственность за себя и за здоровье своих близких".

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