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06.11.2020 14:17
Рубрика: Происшествия

Следователи озвучили возможную причину ДТП с грузовиком и поездом в Подмосковье

Текст: Сергей Бабкин, Ирина Огилько

Одной из причин столкновения "КамАЗа" и поезда в Подмосковье стало разгильдяйство дежурного по переезду. Как сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте, в момент происшествия железнодорожник был пьян.

Названа возможная причина ДТП с автобусом в Великом Новгороде

Очевидцы утверждают, что дежурный пропускал машины через переезд даже на красный свет. На запрещающий сигнал проехал и "КамАЗ", столкнувшийся с электричкой. По этому факту возбуждено уголовное дело по части ч.1 статьям 263.1 УК РФ - "Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах".

Кроме того, по факту ДТП на переезде в ОАО "РЖД" проводится служебное расследование, по результатам которого компания примет соответствующие меры административного реагирования, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Как уточнили в пресс-службе МЖД, световая и звуковая сигнализация на железнодорожных переездах включается автоматически, без вмешательства должностного лица. По действующему законодательству красный сигнал светофора запрещает любое движение через железнодорожные пути.

Напомним, что ДТП на переезде 31 км перегона Голицыно - Одинцово произошло ночью 6 ноября при исправно работающей сигнализации. Грузовой автомобиль столкнулся с электропоездом № 6751 сообщением Лобня - Дорохово. Два человека в грузовике пострадали, первый вагон поезда сошел с рельс.

Днем движение поездов на Белорусском направлении было полностью восстановлено.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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