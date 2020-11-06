Власти Подмосковья продлили запрет на работу музеев и массовые мероприятия

Запрет на проведение массовых спортивных, культурных и развлекательных мероприятий в Московской области продлен до 22 ноября. До этого же времени не будут работать и областные музеи. Постановление об этом подписал губернатор Андрей Воробьев.

Запрет на работу музеев и проведение массовых мероприятий был введен в области 21 октября из-за возросшего числа госпитализаций больных COVID-19. Ограничения должны были снять 7 ноября, но вновь выявляемых больных становится все больше, поэтому власти приняли решения о продлении ограничений.

Напомним, в Подмосковье до 15 ноября введен режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями.