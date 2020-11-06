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06.11.2020 12:38
Рубрика: Власть

Запрет на проведение матчей со зрителями в Подмосковье продлят до 22 ноября

Текст: Ирина Огилько

Запрет на проведение спортивных мероприятий в Московской области в присутствии зрителей продлят до 22 ноября. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на министра спорта и физической культуры Московской области Романа Терюшкова.

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Напомним, что 19 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел запрет на проведение массовых мероприятий до 7 ноября. Как сообщает Терюшков, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, принято решение продлить запрет до 22 ноября.

Напомним, что в ноябре в области запланировано несколько спортивных мероприятий. Так выступают клубы Континентальной хоккейной лиги "Витязь" (Подольск) и пекинский "Куньлунь", проводящий домашние матчи в Мытищах. В Химках одноименный клуб выступает в Тинькофф - Российской премьер-лиге, который сыграет дома с "Рубином".

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