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06.11.2020 08:36
Рубрика: Digital

Определены финалисты Всероссийского конкурса "Стартап Экспедиция Б8"

Компания inDriver, международный сервис пассажирских перевозок, выбрала три проекта-победителя в рамках Всероссийского конкурса "Стартап Экспедиция Б8". Финалисты получили шанс поработать с компанией и допуск на второй этап "Акселератора Б8".
Фото: Пресс-центр республики Саха (Якутия) в Москве Фото: Пресс-центр республики Саха (Якутия) в Москве
Фото: Пресс-центр республики Саха (Якутия) в Москве

В рамках конкурса состоялся финал по направлению "peer-to-peer экономика". Конкурс организован Фондом развития инноваций Республики Саха (Якутия) при поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий.

Началась подача заявок на Всероссийский конкурс "Стартап экспедиция Б8"

Проекты участников рассматривались во время онлайн-питчинга коллегией экспертов и партнером мероприятия - компанией inDriver. В финал вышли 3 разработки: проект взаимного кредитования "Карма" (Москва), приложение Wapex (Тюмень) для заказа услуг и приложение YouTool (Тюмень) для аренды инструментов и строительного оборудования.

Финалисты трека получили допуск на второй этап "Акселератора Б8". По словам Егора Федорова, директора по развитию компании InDriver, с командами будет проводиться дополнительная работа, они будут приглашены для дальнейшего обсуждения проектов.

На трек, организованный компанией inDriver, было подано 30 заявок, 11 проектов прошли отбор, и 3 стали финалистами. Всего на конкурс "Стартап Экспедиция Б8" поступило 153 заявки на участие из 40 регионов России.

Как отметил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов, цель "Стартап Экспедиции" заключается в том, чтобы IT-пространство было открытым.

"Чтобы занять свое место на инновационной карте страны и мира, Якутия должна стать открытой. Работая со стартапами из других регионов, мы найдем точки соприкосновения и новые проекты для сотрудничества. Цель "Стартап Экспедиции" заключается в коллаборации с другими регионами", - прокомментировал Анатолий Семенов.

Напомним, Всероссийское мероприятие "Стартап экспедиция Б8", нацеленное на поиск и поддержку перспективных технологических проектов, проводится во второй раз. В этом году отбор проектов шел по всей стране. Партнерами конкурса в 2020 году выступили международный сервис пассажирских перевозок inDriver, "Алроса ИТ", дочерняя компания алмазодобывающей группы "Алроса", и одна из крупнейших компаний России и мира в сфере металлургии - "Северсталь".

В регионах Digital Технологии Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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