Определены финалисты Всероссийского конкурса "Стартап Экспедиция Б8"

Компания inDriver, международный сервис пассажирских перевозок, выбрала три проекта-победителя в рамках Всероссийского конкурса "Стартап Экспедиция Б8". Финалисты получили шанс поработать с компанией и допуск на второй этап "Акселератора Б8".

В рамках конкурса состоялся финал по направлению "peer-to-peer экономика". Конкурс организован Фондом развития инноваций Республики Саха (Якутия) при поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий.

Проекты участников рассматривались во время онлайн-питчинга коллегией экспертов и партнером мероприятия - компанией inDriver. В финал вышли 3 разработки: проект взаимного кредитования "Карма" (Москва), приложение Wapex (Тюмень) для заказа услуг и приложение YouTool (Тюмень) для аренды инструментов и строительного оборудования.

Финалисты трека получили допуск на второй этап "Акселератора Б8". По словам Егора Федорова, директора по развитию компании InDriver, с командами будет проводиться дополнительная работа, они будут приглашены для дальнейшего обсуждения проектов.

На трек, организованный компанией inDriver, было подано 30 заявок, 11 проектов прошли отбор, и 3 стали финалистами. Всего на конкурс "Стартап Экспедиция Б8" поступило 153 заявки на участие из 40 регионов России.

Как отметил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов, цель "Стартап Экспедиции" заключается в том, чтобы IT-пространство было открытым.

"Чтобы занять свое место на инновационной карте страны и мира, Якутия должна стать открытой. Работая со стартапами из других регионов, мы найдем точки соприкосновения и новые проекты для сотрудничества. Цель "Стартап Экспедиции" заключается в коллаборации с другими регионами", - прокомментировал Анатолий Семенов.

Напомним, Всероссийское мероприятие "Стартап экспедиция Б8", нацеленное на поиск и поддержку перспективных технологических проектов, проводится во второй раз. В этом году отбор проектов шел по всей стране. Партнерами конкурса в 2020 году выступили международный сервис пассажирских перевозок inDriver, "Алроса ИТ", дочерняя компания алмазодобывающей группы "Алроса", и одна из крупнейших компаний России и мира в сфере металлургии - "Северсталь".