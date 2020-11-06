Руководитель ансамбля "Дальний Восток" умер от COVID-19

В Хабаровске умер заслуженный артист РФ, художественный руководитель концертного ансамбля "Дальний Восток" Сергей Осадчий. Он скончался от коронавирусной инфекции, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Михаил Дегтярев.

"Многократно, под руководством Сергея Владимировича, артисты ансамбля "Дальний Восток" представляли российское искусство в КНР. И наш, дальневосточный зритель, всегда испытывал чувство радости и гордости за коллектив, ощущая эксклюзивность происходящего на сцене", - сообщается на сайте Хабаровской краевой филармонии.

Сергей Осадчий был режиссером-постановщиком множества масштабных программ. В 1993 году он создал программу на темы русских композиторов и народной музыки "Славься Россия", в которую вошли сцены из опер Мусоргского "Хованщина" и Глинки "Борис Годунов". В 2010 году за программу ко Дню окончания Второй мировой войны "Шёл солдат" Осадчий как автор идеи и балетмейстер получил премию Министерства культуры РФ "Грани театра масс". Ансамблем "Дальний Восток" он руководил с 2007 года.