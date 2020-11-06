ФСБ показала видео задержания международных террористов в Казани

На кадрах оперативного видео видно, как спецназ проводит задержание подозреваемых в частных коттеджах. На следующих кадрах задержанные уже в наручниках.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, задержанные вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирною халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти.

По данным ФСБ, члены ячейки с применением мер конспирации во время собраний распространяли среди жителей Республики Татарстан террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды мусульман.

По местам жительства задержанных обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности. По данным ЦОС ФСБ, следственным подразделением органа безопасности и отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.