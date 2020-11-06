Пермяка приговорили к исправительным работам за реабилитацию нацизма

Пермский краевой суд признал виновным местного жителя в совершении преступления, предусмотренного статьей № 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма".

Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе суда, пермяк разместил на сайте акции "Бессмертный полк" фото генерала, осужденного за измену Родине. Суд приговорил виновного к исправительным работам на срок девять месяцев.

Напомним, еще одного жителя Прикамья, совершившим аналогичное преступление, в сентябре этого года суд приговорил к 200 часам исправительных работ.